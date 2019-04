'Donald Trump is zelden níét in campagnemodus', zegt de Amerikaanse diplomaat Bill Richardson. Knack maakte met hem een tour d'horizon van het buitenlandbeleid van de Amerikaanse president.

Toen partijgenoten de Democraat Bill Richardson begin dit jaar nomineerden voor de Nobelprijs voor de Vrede, was dat geen verrassing. Vriend en vijand prijzen de oud-gouverneur van New Mexico om wat hijzelf zijn 'informele diplomatie' noemt. Hij oogst vooral lof als troubleshooter tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea, een land waarmee hij een bijzondere band heeft. 'Acht keer ben ik er al heen gereisd', zegt hij. 'De eerste keer was in de jaren 1990, toen ik er als Congreslid twee gevangengenomen Amerikaanse piloten terug naar huis probeerde te krijgen. Daarna heb ik bij elk bezoek het vertrouwen langzaam opgebouwd, ook tijdens gesprekken over kernontwapening. Gemakkelijk was dat niet, want Noord-Koreanen zijn taaie onderhandelaars. Ze zijn het gewend om hoge eisen te stellen en veel te krijgen, zonder daar veel tegenover te hoeven stellen.'

...