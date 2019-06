Komt het tot een oorlog tussen Amerika en Iran? Irankenner Peyman Jafari vreest dat het conflict verder dreigt te escaleren.

En uiteindelijk drukte hij de rode knop niet in. Donald Trump had afgelopen nacht een vergeldingsaanval tegen Iran bevolen, nadat de Iraanse Revolutionair Garde gisteren een Amerikaanse drone boven de Straat van Hormuz had neergehaald. Amerikaanse schepen en vliegtuigen waren al in positie, maar gingen na tegenwerpingen van militaire adviseurs uiteindelijk niet tot de aanval over.

...