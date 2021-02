De ambassadeur van de Europese Unie in Cuba is teruggeroepen naar Brussel nadat hij een open brief ondertekende waarin aan de Amerikaanse president Joe Biden gevraagd wordt om het embargo tegen het eiland op te heffen. Dat heeft een woordvoerder van de Europese buitenlandvertegenwoordiger Josep Borrell zaterdag gemeld.

'We hebben aan de ambassadeur gevraagd om naar Brussel te komen om uitleg te geven aan de Hoge Vertegenwoordiger', aldus de woordvoerder. Alberto Navarro moet uitleggen waarom hij de brief ondertekende en wat zijn motieven waren.

Zestien Europees Parlementsleden hadden opgeroepen om de ambassadeur te ontslaan omdat hij een ernstige fout heeft gemaakt, waarna Borrell hem dus op het matje roept. De parlementsleden van de rechtse Europese Volkspartij, de liberale group Renew Europe en de rechtse Partij van Europese Conservatieven en Hervormers schreven in een brief aan Borrell dat ze vinden 'dat de ambassadeur de hoge functies die hij momenteel bekleedt niet waardig is'.

In de brief, waarover Politico eerder deze week berichtte, stellen ze dat de vraag om het embargo tegen Cuba op te heffen en de oproep aan de VS om zich niet meer te moeien met de Cubaanse zaak, totaal ingaan tegen de standaarden van een diplomatieke vertegenwoordiger bij de EU. 'Men zou kunnen zeggen dat onze ambassadeur in Havana politieke standpunten inneemt die in lijn zijn met die van een regime dat mensenrechten of democratische pluraliteit niet respecteert of verdedigt', aldus de parlementsleden nog, die vinden dat Navarro zich eerder gedraagt als een politicus dan als een diplomatieke vertegenwoordiger.

