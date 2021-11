Oostenrijk laat vanaf maandag alleen gevaccineerden en genezen coronapatiënten toe tot onder meer cafés, restaurants, kappers en evenementen met meer dan 25 personen. Een negatieve coronatest is niet meer voldoende.

De Oostenrijkse regering meldde vrijdagavond dat de zogenoemde 2G-regel (gevaccineerd of genezen) wordt genomen vanwege het oplopen van het aantal coronabesmettingen.

Oostenrijk registreerde vrijdag 9.388 nieuwe coronabesmettingen. Dat zijn er bijna net zoveel als het recordaantal besmettingen van 9.586 ongeveer een jaar geleden. 'De bezettingsgraad op de intensive cares stijgt veel sneller dan verwacht', zei kanselier Alexander Schallenberg van de conservatieve ÖVP. 'Het is doodeenvoudig onze verantwoordelijkheid de mensen in ons land te beschermen.'

Overgangsperiode

Er komt een overgangsperiode van vier weken waarin een eerste vaccinatie en een PCR-test voldoende zijn om toegang te krijgen tot plaatsen waar niet-gevaccineerden niet worden toegelaten. Daarna zijn alleen volledig gevaccineerden en herstelde coronapatiënten op die locaties welkom. Donderdag had het bestuur van Wenen al laten weten dat het de 2G-regel zou invoeren vanaf eind volgende week.

