Over heel de wereld voeren landen reisbeperkingen in tegen enkele landen uit zuidelijk Afrika om de verspreiding tegen te gaan van de nieuwe coronavariant omikron, die voor het eerst in Zuid-Afrika werd ontdekt. Het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna kondigde al aan dat het een boostervaccin gaat ontwikkelen dat specifiek gericht is op de omikronvariant van het coronavirus.

Over omikron (genoemd naar de 15e letter van het Griekse alfabet) is nog veel onduidelijk, maar wetenschappers vrezen dat die virusvariant sneller om zich heen kan grijpen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de nieuwe variant als zorgwekkend bestempeld. De vele mutaties in de variant zouden de werkzaamheid van vaccins sterk kunnen beperken en het risico voor herbesmetting verhogen.

De nieuwe variant van het coronavirus werd voor het eerst aan de WHO gesignaleerd door Zuid-Afrika op 24 november jl. De bezorgdheid heeft (voorlopig) vooral te maken met de graad van besmettelijkheid, die veel hoger blijkt dan delta. Of ze ook meer ziekmakend is, weten we nog niet. Buiten zuidelijk Afrika is de variant onder meer vastgesteld in België, Israël en Hongkong.

Hongkong: 'Hoge virale lading'

De twee bevestigde gevallen van een besmetting met de omikronvariant in Hongkong wijzen op een schijnbaar heel snel stijgende virale lading.

De PCR-tests bij beide mannen, die enkele dagen eerder nog negatief waren, hadden een Ct-waarde van 18 en 19. 'De virale lading van deze twee met #B11529 in hotel in Hongkong was erg hoog', aldus de epidemioloog Eric Feigl-Ding, die lange tijd onderzoek deed aan de universiteit van Harvard. 'Dat is waanzinnig hoog, vooral wanneer men bedenkt dat de twee bij de vorige PCR-test nog negatief waren.'

Viroloog Marc Van Ranst zei zaterdagochtend op Twitter: 'Indien de omikronvariant minder ziekteverwekkend zou zijn, dan zou de grotere besmettelijkheid (die omikron toelaat om delta te vervangen) zeer positief zijn. Daarom moeten we de klinische gegevens van omikronpatiënten (in Zuid-Afrika en wereldwijd) goed opvolgen.'

Indien de omicron-variant minder ziekteverwekkend zou zijn, dan zou de grotere besmettelijkheid (die omicron toelaat om delta te vervangen) zeer positief zijn.

Daarom moeten we de klinische gegevens van omicron-patiënten (in Zuid-Afrika en wereldwijd) goed opvolgen. — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) November 27, 2021

Inreisverbod

Meerdere landen, waaronder ook België, hebben intussen reisbeperkingen voor landen in zuidelijk Afrika ingevoerd om de verspreiding van omikron tegen te gaan. Concreet gaat het om Botswana, Eswatini (het vroegere Swaziland), Lesotho, Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe.

Het inreisverbod dat ons land instelde, zo verduidelijkte minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zaterdagochtend op Radio 1, geldt voor alle personen die de voorbije twee weken in Zuid-Afrika waren.

Ons land geeft daarmee uitvoering aan het binnen de Europese Unie bereikte akkoord. De Europese Commissie had eerder op de dag tot maatregelen opgeroepen.

Een belangrijke uitzondering is er wel voor Belgen en mensen met hun hoofdverblijfplaats in België. Die moeten bij hun terugkeer verplicht tien dagen in quarantaine.

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2021

Ook het Verenigd Koninkrijk voerde een gelijkaardig inreisverbod in, met uitzondering voor Britten, Ieren en mensen met hoofdverblijfplaats in het Verenigd Koninkrijk.

De Verenigde Staten sluiten vanaf maandag hun grenzen voor reizigers uit 8 landen uit zuidelijk Afrika, de 7 hierboven vermelden landen plus Malawi. Ook onder andere Australië, Iran, Brazilië en Thailand kondigden al gelijkaardige inreisverboden aan.

India en Japan gaan voorlopig zover nog niet, maar voerden wel strengere test- en quarantainemaatregelen in voor mensen die uit de regio komen.

Volgens de Zuid-Afrikaanse minister van Gezondheid Joseph Phaahla zijn de reisbeperkingen onterecht en in strijd met de standaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hij zei dat eerste onderzoeken er weliswaar op wijzen dat de nieuwe variant mogelijk besmettelijker is, maar dat hij er vertrouwen in had dat de coronavaccins hun werk doen.

60 besmette passagiers op twee vliegtuigen uit Zuid-Afrika in Schiphol In Nederland hebben 61 passagiers van twee vliegtuigen die vrijdag terugkeerden uit Zuid-Afrika, positief getest op covid-19. Of het ook om de nieuwe omikronvariant gaat, is nog niet duidelijk. Op de luchthaven Schiphol landden vrijdag kort na elkaar vluchten van KLM uit Kaapstad en Johannesburg met alles samen zowat 600 mensen aan boord. De besmette personen worden ondergebracht in een bewaakt isolatiehotel. Lees meer in onze liveblog met corona-updates

Moderna gaat boostervaccin ontwikkelen, gericht op omikron

Moderna gaat een boostervaccin ontwikkelen dat specifiek gericht is op de omikronvariant van het coronavirus. Dat maakte het Amerikaanse biotechbedrijf vrijdag bekend.

Het Duitse biotechbedrijf BioNTech, dat samen met de Amerikaanse farmareus Pfizer een coronavaccin ontwikkelde, zegt dat het de omikronvariant momenteel bestudeert. Het verwacht 'ten laatste over twee weken' de eerste studieresultaten, die zouden moeten uitwijzen of de huidige vaccins voldoende bescherming bieden.

