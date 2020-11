'Ik denk nog altijd dat Joe Biden president kan worden, maar het zal zéér nipt zijn', aldus VUB-professor Alison E. Woodward over de verkiezingsresultaten in haar geboorteland.

'Ik hoop dat het straks niet tot zware rellen komt, zoals ik die meemaakte in de jaren zestig in Cleveland.' Alison E. Woodward is als hoogleraar verbonden aan de vakgroep politieke wetenschappen van de VUB. We spreken haar enkele minuten na de opruiende toespraak van Donald Trump waarin die het Hooggerechtshof vroeg om hem als president uit te roepen.De Amerikaanse kan haar ontgoocheling én onrust niet verbergen. 'Natuurlijk kan hij dat wettelijk niet, maar Trump zegt gewoon waar hij zin in heeft zonder de wetten van zijn eigen land te kennen. Het is ongehoord en volstrekt ondemocratisch dat een zittende president zulke woorden gebruikt. Hij tweet en roept maar wat. De vraag is nu hoe zijn fanatieke aanhangers gaan reageren. Het is belangrijk dat de onzekerheid niet te lang duurt.'Woodward wijst er fijntjes op dat Trump de voorbije jaren verschillende conservatieve rechters benoemde bij het Hooggerechtshof. 'Hopelijk speelt dat nu niet in zijn voordeel. Maar ik moet blijven vertrouwen in de Amerikaanse rechtspraak.' Als Trump hier mee wegkomt en de volgende vier jaar toch president blijft, zou dit wel eens nare gevolgen kunnen hebben in Europa, denkt professor Woodward. 'De populisten gaan dan nog meer denken ze populairder kunnen worden als ze blijven liegen en wetten aan hun laars lappen. Dan is het einde zoek.'Zelf stemde Woodward voor Joe Biden en ze had gehoopt op een grote Democratische overwinning. 'Ik denk nog altijd dat Biden president kan worden, maar het zal zéér nipt zijn. Als hij Wisconsin en Michigan wint, kan het nog. Die staten hebben over het algemeen een vrij brave bevolking met veel afstammelingen van migranten uit Scandinavië. Maar veel van hen zijn de voorbije maanden bang geworden door de Black Lives Matter-beweging. Normaal kiezen ze voor Democraten, maar omdat Trump zo hamert op law and order, zijn sommigen misschien van kamp veranderd.'Trump doet het beter dan verwacht vanwege zijn economische politiek, denkt Woodward. 'De werkloosheid in mijn land was voor het uitbreken van de pandemie nooit lager, ook al profiteerde Trump van het werk van Obama. De middenklasse heeft het beter en de meeste Amerikanen betalen nu minder belastingen dan vier jaar geleden.'De voorbije jaren kende de VS een enorme demografische evolutie met meer stedelingen, een jongere en meer diverse bevolking. Joe Biden had gehoopt daar zijn voordeel mee te doen. Volgens professor Woodward is dat ook gebeurd, maar minder dan verwacht. 'Veel Europeanen denken dat bijvoorbeeld de Spaanssprekende bevolking bijna allemaal voor Democraten stemt. Dat is niet zo. Kijk naar wat er is gebeurd in Florida. Latino's spreken misschien allemaal Spaans, maar sociologisch is die groep heel divers.'Woodward denkt niet dat Trump meer stemmen heeft behaald bij de zwarte kiezer dan vier jaar geleden. Al was het volgens haar een flater van Biden om te zeggen dat je geen zwarte bent als je niet voor hem stemt. 'Onderschat ook niet dat veel zwarten Kamala Harris, de running mate van Biden, niet als een echte zwarte beschouwen. Ook Barack Obama werd door sommigen als een halve zwarte gezien.'Als sociale wetenschapper staat ze er van te kijken dat zowel de peilingen als veel media er opnieuw naast zaten. 'Hebben ze nog wel zin als je weet dat je 10 procent van de bevolking niet meer bereikt? Die mensen houden hun kiesintenties nochtans niet geheim en ze schamen zich zeker ook niet om te zeggen dat ze voor Trump zullen stemmen. Ik vrees dat peilers én journalisten geen voeling meer hebben met hen.'