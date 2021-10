De inwoners van de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince hebben maandag massaal gereageerd op de oproep tot nationale staking. Ze drukken zo hun woede uit tegenover het geweld door bendes waar ze al maanden mee kampen.

Haïtianen protesteren tegen de grote mate van onveiligheid, die zaterdag nogmaals werd geïllustreerd door de ontvoering van 16 Amerikanen en een Canadees.

Winkels, scholen en administraties bleven maandag gesloten en de straten waren uitzonderlijk verlaten in de hoofdstad. Volgens lokale media bleven in enkele provinciesteden de scholen wel open.

Criminele bendes die de sinds jaren de armste wijken van Port-au-Prince controleren, hebben de laatste jaren hun macht uitgebreid naar andere delen van de stad en de regio's errond, waar steeds meer mensen ontvoerd worden. Afgelopen weekend werden nog zestien Amerikaanse missionarissen, onder wie ook kinderen, ontvoerd.

Een diepe politieke crisis verlamt al jaren de sociaaleconomische ontwikkeling van Haïti, één van de armste landen ter wereld. De moord op president Jovenel Moïsi op 7 juli heeft de chaos en instabiliteit in het land in de Caraïben nog aangewakkerd.

