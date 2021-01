De Russische oppositieleider Aleksej Navalny (44) is zondag bij zijn terugkeer in Rusland al op de luchthaven opgepakt. Volgens bondgenoten van Navalny verhindert de Russische politie dat hij een advocaat kan zien. Onder meer de Europese Commissie, de Verenigde Staten en de Verenigde Naties hebben zijn onmiddellijke vrijlating al geëist.

Journalisten van persbureau AFP stelden zijn arrestatie vast toen hij zich opmaakte voor de paspoortcontrole. Het Russische gevangeniswezen bevestigde het nieuws.

'Ik begrijp niet wat er gebeurt. Ik heb vele parodieën gezien van justitie, maar dit is totale illegaliteit', zo zegt Navalny zelf op een video die op Twitter geplaatst werd door zijn woordvoerster Kira Jarmych.

De Russische autoriteiten hadden al aangekondigd dat Navalny meteen opgepakt zou worden. De man was geland op de luchthaven van Sjeremetjevo, nadat het vliegtuig in laatste instantie nog omgeleid werd. De landing was in eerste instantie voorzien op de luchthaven Vnoekovo, war journalisten en aanhangers hem opwachtten.

Navalny herstelde de voorbije maanden in Duitsland van een vergiftiging met novitsjok, een zenuwgif dat ontwikkeld werd in de Sovjetunie. Navalny houdt het Kremlin verantwoordelijk voor de vergiftiging. Rusland ontkent elke betrokkenheid.

Ondanks de dreigende arrestatie wilde de 44-jarige Kremlincriticus in eigen land zijn rivaal, president Vladimir Poetin, bestrijden bij komende verkiezingen.

Navalny's woordvoerster en zijn echtgenote konden zonder problemen door de paspoortcontrole.

Lees verder onder de foto

Aleksej Navalny en zijn vrouw bij aankomst in Moskou. © Belga Image

Geen contact met advocaten

Volgens Ivan Zhdanov, een bondgenoot van Navalny, werd de oppositieleider na zijn arrestatie op het vliegveld naar een nabijgelegen politiebureau overgebracht. 'Hij wordt illegaal vastgehouden, zonder toegang tot zijn advocaten', zo zegt het fonds voor de strijd tegen corruptie (FBK), een organisatie van Navalny.

Ondertussen laat Navalny's woordvoerster Kira Jarmysch weten dat het onduidelijk is waar hij zich bevindt. Vermoed wordt dat hij in een cel zit in Chimki, in de Russische hoofdstad.

Via een persmededeling liet de Russische Federale Penitentiaire Dienst (FSIN) weten dat Navalny de voorwaarden van een veroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelopen in 2014 geschonden heeft. Hij blijft nu in de cel tot een beslissing van de rechtbank over de zaak, luidt het.

Volgens zijn advocaten zou een rechtbank op 29 januari beslissen hoe en wanneer het met de zaak verdergaat. Tot dan, vrezen de advocaten, zal Navalny in isolatie gevangen blijven. Het juridisch team hekelt een 'politieke enscenering' om een prominente tegenstandster van Poetin monddood te maken.

Volgens een van zijn advocaten riskeert hij 3,5 jaar cel. Moskou wrijft de man aan dat hij zich niet heeft gemeld nadat hem een voorwaardelijke gevangenisstraf was opgelegd vanwege verduistering. Navalny heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Hij zei ook dat hij zich niet kon melden bij de Russische autoriteiten omdat hij in Duitsland de behandeling onderging. Het gevangeniswezen verduidelijkte geen datum van de aangehaalde rechtbankzitting. De dienst wil de voorwaardelijke straf laten omzetten naar een effectieve straf.

Lees verder onder de foto

Navalny met echtgenote Yulia Navalnaya op de vlucht van Berlijn naar Moskou © Reuters

Internationale verontwaardiging

Wereldwijd kwamen er afwijzende reacties op de arrestatie. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen veroordeelt de arrestatie, eist de onmiddellijke vrijlating van Navalny en vraagt dat zijn veiligheid gegarandeerd wordt. 'Het vastzetten van politieke tegenstanders is in strijd met de internationale verplichtingen van Rusland', zegt ze in een mededeling. De Commissie wacht ook nog steeds op een 'grondig en onafhankelijk onderzoek' naar de 'aanslag op het leven van Aleksej Navalny', luidt het.

De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, noemde de arrestatie van de Russische oppositieleider eerder 'onaanvaardbaar'. OOk Michel drong via Twitter bij de Russische autoriteiten aan op de 'onmiddellijke vrijlating' van Navalny.

The detainment of Alexey #Navalny upon arrival in Moscow is unacceptable.



I call on Russian authorities to immediately release him. — Charles Michel (@eucopresident) January 17, 2021

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès verspreidde een gelijkaardige boodschap: 'Zijn rechten moeten gerespecteerd worden. Hij moet vrijgelaten worden.'

Het Bureau van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN verklaart maandag 'zeer ongerust' te zijn. 'We roepen op tot zijn onmiddellijke vrijlating en het respect voor zijn rechten op een eerlijk proces in overeenstemming met de rechtsstaat', laat het hoofd van het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten, Michelle Bachelet, weten op Twitter. 'We herhalen onze oproep voor een grondig en onpartijdig onderzoek naar zijn vergiftiging.'

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International hekelt de 'onrechtmatige arrestatie'. Het is een nieuw bewijs dat Rusland Navalny het zwijgen wil opleggen, aldus de ngo, die de oppositieleider omschrijft als 'een gewetensgevangene'.

Ook Amnesty roept Rusland op Navalny 'onmiddellijk en onvoorwaardelijk' vrij te laten. Zijn arrestatie toont hoe noodzakelijk het is dat zijn aantijgingen over vergiftiging onderzocht worden, aldus Amnesty. Hij zegt dat de overheidslui die hem vergiftigden 'handelden op bevel vanuit de hoogste kringen', zegt Natalia Zviagina in een mededeling. Zij is directeur van AI's kantoor in Moskou. Amnesty vraagt ook dat alle opposanten en journalisten vrijgelaten worden die de ordediensten zondag oppakten op de luchthaven van Vnoekovo.

Een woordvoerder van de aankomende Amerikaanse president Joe Biden eiste ook de onmiddellijke vrijlating van de Russische oppositieleider.

'Navalny moet onmiddellijk vrijgelaten worden en de daders van de schandalige aanval op zijn leven moeten ter verantwoording worden geroepen', zo stelde Jake Sullivan op Twitter. Sullivan is de toekomstige Nationaal Veiligheidsadviseur van president-elect Joe Biden.

'De aanvallen van het Kremlin tegen Navalny zijn niet alleen een schending van de mensenrechten, ze zijn ook een belediging voor det Russische bevolking die haar stem gehoord wil zien'.

Enkele uren na de ploeg van Biden reageerde ook die van huidig president Trump.

'We observeren met bezorgdheid dat deze arrestatie de zoveelste poging is om Navalny en andere oppositiefiguren en onafhankelijke stemmen die kritisch zijn tegenover de Russische regering, de mond te snoeren', aldus een mededeling van minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. De minister schrijft ook dat 'zelfverzekerde politieke leiders geen schrik hebben voor stemmen die hen tegenspreken en ook geen geweld gebruiken tegen opposanten of hen ten onrechte opsluit'. 'Alexej Navalny is het probleem niet. We vragen zijn onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating', aldus Pompeo.

