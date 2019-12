Het aantal zelfdodingen onder zwarte kinderen en jongeren kent een 'alarmerende stijging' in de Verenigde Staten. Dat stelt onderzoek dat er kwam in opdracht van het Amerikaanse Congres.

Het aantal zelfdodingen onder witte jongeren heeft in de Verenigde Staten historisch gezien altijd hoger gelegen dan onder zwarte jongeren.

Een rapport van de Universiteit van New York (NYU), in opdracht van het Amerikaanse Congres, stelt dat dit beeld moet worden bijgesteld. De kloof tussen beide jongerengroepen wat betreft zelfdoding wordt kleiner, en de mentale gezondheidszorg vertoont grote verschillen per bevolkingsgroep.

Kinderen en tieners

'Alarmerende trends met betrekking tot de zwarte jeugd werden over het hoofd gezien terwijl Amerika worstelt met stijgende suïcidecijfers', zegt Michael Lindsey van het McSilver Institute for Poverty Policy and Research aan NYU.

Lindsey leidt het onderzoek voor de werkgroep die in april in het leven werd geroepen door Congreslid Bonnie Watson Coleman om na te gaan wat de oorzaken en de oplossingen zijn voor de stijging van zelfdodingen onder zwarte kinderen en tieners.

'De historische kloof tussen zwarte en witte jongeren inzake zelfdodingen is aan het verkleinen. Het is zelfs zo dat bij de allerjongste kinderen, het aantal zelfdodingen hoger ligt bij zwarte kinderen in Amerika', zegt Lindsey. 'Met dit rapport slaan we alarm over de mentale gezondheidscrisis waarin de zwarte jeugd zich bevindt, en roepen we op om daar in scholen en op het niveau van de lokale en federale overheid, meer aandacht voor te hebben.'

Meer zwarte wetenschappers

Het rapport Ring the Alarm: the Crisis of Black Youth Suicide in America somt de risicofactoren op, het stigma en andere factoren die volgens de onderzoekers de stijgende trend van suïcide onder zwarte jongeren veroorzaken. Verder lijsten ze ook op wat er kan gebeuren op vlak van preventie, en welke middelen er volgens hen vrijgemaakt moeten worden om de trend te keren.

Opvallend daarbij is dat ze aanbevelen om meer onderzoeksgeld vrij te maken voor zwarte onderzoekers, omdat die 'dichter bij deze bevolkingsgroep staan'. Volgens het rapport hebben zwarte wetenschappers nu 10 procentpunt minder kans dan witte wetenschappers om een onderzoeksbeurs van het Nationale Gezondheidsinstituut (NIH) te ontvangen.

Jongste kinderen

Volgens eerder onderzoek van Lindsey, vorige maand verschenen in Pediatrics, zijn de gerapporteerde suïcidepogingen onder zwarte middelbare scholieren met 73 procent gestegen tussen 1991 en 2017.

Verwondingen na een poging tot zelfdoding stegen met 122 procent onder mannelijke zwarte adolescenten. Ander onderzoek van de Ohio State University, dat ook wordt geciteerd in het rapport van de werkgroep, legt bloot dat het aantal zelfdodingen onder kinderen tussen 5 en 12 jaar dubbel zo hoog is onder zwarte kinderen dan bij hun witte leeftijdsgenootjes.

In de leeftijdscategorie 10 tot 19 jaar was zelfdoding de tweede meest voorkomende oorzaak van overlijden in 2017. In dat jaar stapten 3000 zwarte jongeren uit deze leeftijdsgroep uit het leven. Het betekende een stijging van 2,55 per 100.000 jongeren in deze categorie in 2007 naar 4,82 per 100.000 in 2017.

Het rapport concludeert dat het aantal zelfdodingen onder zwarte jongeren de opvallendste stijging kent van alle etnische groepen.

Congreslid Watson Coleman wil met dit rapport nieuwe wetsvoorstellen onderbouwen die meer onderzoek naar de mentale gezondheid binnen deze bevolkingsgroep en andere minderheden mogelijk moet maken.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be