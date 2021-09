De Verenigde Naties slaan alarm over het geweld tegen burgers in het oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC). Veel gezinnen in de regio zijn al meerdere keren op de vlucht gejaagd.

De VN-vluchtelingenorganisatie (Unhcr) en haar partners hebben dit jaar alleen al meer dan 1200 burgerdoden en 1100 verkrachtingen geregistreerd in de provincies Noord-Kivu en Ituri, en meer dan 25.000 mensenrechtenschendingen.

Het geweld in de regio heeft dit jaar alleen al meer dan een miljoen Congolezen op de vlucht gejaagd.

Vluchten voor geweld

Voor velen is het niet de eerste keer dat ze moeten vluchten voor het geweld. De herhaalde ontheemding betekent een enorme druk op degenen die gedwongen zijn te vluchten, maar ook op de gastgezinnen, die 94 procent van de ontheemden opnemen. De gastgezinnen zijn uitgeput en hebben steun nodig, zeggen de VN.

De barre leefomstandigheden en gebrek aan voedsel dwingen de ontheemden vaak tot een voortijdige terugkeer, waardoor ze verder worden blootgesteld aan misbruik en geweld.

ADF-rebellen

Aanvallen die worden toegeschreven aan de gewapende groep Allied Democratic Forces (ADF) zijn dit jaar in brutaliteit toegenomen, zeggen de VN. De staat van beleg die in mei werd afgekondigd slaagt er niet in het aantal moorden te doen dalen.

Begin deze maand, op 3 september, hebben vermoedelijke leden van de ADF vijftien burgers in een dorp gedood. Ze staken huizen in brand en ontvoerden twee vrouwen. Enkele dagen later, op 6 december, werden volgens berichten tien ontheemde vrouwen verkracht in de provincie Ituri.

Sinds de staat van beleg worden de provincies Noord-Kivu en Ituri geleid door een militair bestuur. Het leger heeft zijn operaties opgevoerd en militaire rechtbanken hebben de civiele rechtbanken vervangen. Sommige gewapende groepen hebben zich overgegeven, maar andere nemen represailles tegen dorpen en burgers.

De VN-vluchtelingenorganisatie (Unhcr) en haar partners hebben dit jaar alleen al meer dan 1200 burgerdoden en 1100 verkrachtingen geregistreerd in de provincies Noord-Kivu en Ituri, en meer dan 25.000 mensenrechtenschendingen. Het geweld in de regio heeft dit jaar alleen al meer dan een miljoen Congolezen op de vlucht gejaagd.Voor velen is het niet de eerste keer dat ze moeten vluchten voor het geweld. De herhaalde ontheemding betekent een enorme druk op degenen die gedwongen zijn te vluchten, maar ook op de gastgezinnen, die 94 procent van de ontheemden opnemen. De gastgezinnen zijn uitgeput en hebben steun nodig, zeggen de VN.De barre leefomstandigheden en gebrek aan voedsel dwingen de ontheemden vaak tot een voortijdige terugkeer, waardoor ze verder worden blootgesteld aan misbruik en geweld.Aanvallen die worden toegeschreven aan de gewapende groep Allied Democratic Forces (ADF) zijn dit jaar in brutaliteit toegenomen, zeggen de VN. De staat van beleg die in mei werd afgekondigd slaagt er niet in het aantal moorden te doen dalen.Begin deze maand, op 3 september, hebben vermoedelijke leden van de ADF vijftien burgers in een dorp gedood. Ze staken huizen in brand en ontvoerden twee vrouwen. Enkele dagen later, op 6 december, werden volgens berichten tien ontheemde vrouwen verkracht in de provincie Ituri.Sinds de staat van beleg worden de provincies Noord-Kivu en Ituri geleid door een militair bestuur. Het leger heeft zijn operaties opgevoerd en militaire rechtbanken hebben de civiele rechtbanken vervangen. Sommige gewapende groepen hebben zich overgegeven, maar andere nemen represailles tegen dorpen en burgers.