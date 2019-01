Al bijna 100 doden geteld na dambreuk in Brazilië

Een vorige balans maakte melding van 84 dodelijke slachtoffers. Volgens de reddingsdiensten is de kans om nog overlevenden terug te vinden intussen erg klein geworden. De laatste overlevenden konden zaterdagochtend worden gered.

De dam van de ijzerertsmijn in Brumadinho, in de Braziliaanse staat Minas Gerais, begaf het vrijdag. Er ontstond een enorme modderstroom die huizen, mensen en dieren meesleurde en begroef.

In totaal ligt een oppervlakte van ongeveer 290 hectare, ongeveer zo groot als 400 voetbalvelden, bedekt met zowat 12 miljoen kubieke meter slib. De eigenaar van de mijn biedt de familie van de slachtoffers inmiddels geld aan. De firma is bereid om per dode of vermiste 100.000 Reais (23.600 euro) te betalen. Het gaat volgens een woordvoerder om een vrijwillige geste en niet om een schadevergoeding.