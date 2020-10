Er is nu al meer vervroegd gestemd, per brief of persoonlijk, voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 3 november dan bij de vorige verkiezingen in 2016.

Dat blijkt zondag uit gegevens van een onderzoekscentrum van de universiteit van Florida. Negen dagen voor de verkiezingsdag hebben al meer dan 59 miljoen mensen hun stem uitgebracht. In 2016 brachten 57 miljoen Amerikanen vervroegd hun stem uit.

Zo'n 40 miljoen kiezers brachten hun stem per post uit, terwijl 19 miljoen Amerikanen in persoon naar een stembureau gingen. Ruim 87 miljoen Amerikanen vroegen een poststembiljet aan, waarvan inmiddels dus bijna de helft is ingestuurd.

Vanwege de pandemie is het in veel meer staten dan in voorgaande jaren mogelijk om al voor de verkiezingsdag te stemmen. Dat moet drukte bij de stembureaus voorkomen op de verkiezingsdag zelf.

Verwacht wordt dat veel meer Democraten dan Republikeinen vervroegd zullen stemmen. President Donald Trump heeft in de afgelopen maanden meermaals geclaimd dat het stemmen per brief tot fraude zou kunnen leiden. Daarom zullen vermoedelijk juist meer Republikeinse kiezers de dag van de verkiezing zelf, op 3 november, hun stem zullen uitbrengen.

Trump ging zaterdag zelf stemmen in een als stembureau ingerichte bibliotheek in West Palm Beach, in de staat Florida.

