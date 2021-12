Na de uitbarsting van de vulkaan Semeru, op het Indonesische eiland Java, zijn al 34 doden geteld. In een vorige balans was nog sprake van 22 doden. Er zijn ook nog 17 mensen vermist. Dat heeft een woordvoerder van het rampenagentschap dinsdag gezegd.

De meeste dodelijke slachtoffers stierven nadat ze tijdens de uitbarsting zaterdag getroffen werden door verschroeiend heet vulkanisch puin. Velen van hen raakten onherkenbaar verbrand, verklaart het rampenagentschap dinsdag.

Een tiental dorpen in het district Lumajang raakte verwoest door de uitbarsting. Op tv-beelden is te zien hoe huizen bedolven raken onder de as.

De Indonesiche president Joko Widodo, die dinsdag ter plaatse kwam, zei dat ongeveer 2.000 gezinnen hervestigd moeten worden omdat hun huizen vernield werden. Zeker 68 mensen liepen brandwonden op door het hete vulkanische materiaal.

De bijna 3.700 meter hoge vulkaan is de hoogste berg van Java en ligt in het Bromo-Tengger-Semeru Nationaal Park. Sinds december vorig jaar is de vulkaan al verschillende keren uitgebarsten.

Indonesië ligt in de zogenaamde 'Ring van Vuur', de geologisch meest actieve zone op aarde waar vaker aardbevingen en vulkaanuitbarstingen voorkomen, en telt ongeveer 128 actieve vulkanen.

De meeste dodelijke slachtoffers stierven nadat ze tijdens de uitbarsting zaterdag getroffen werden door verschroeiend heet vulkanisch puin. Velen van hen raakten onherkenbaar verbrand, verklaart het rampenagentschap dinsdag. Een tiental dorpen in het district Lumajang raakte verwoest door de uitbarsting. Op tv-beelden is te zien hoe huizen bedolven raken onder de as. De Indonesiche president Joko Widodo, die dinsdag ter plaatse kwam, zei dat ongeveer 2.000 gezinnen hervestigd moeten worden omdat hun huizen vernield werden. Zeker 68 mensen liepen brandwonden op door het hete vulkanische materiaal. De bijna 3.700 meter hoge vulkaan is de hoogste berg van Java en ligt in het Bromo-Tengger-Semeru Nationaal Park. Sinds december vorig jaar is de vulkaan al verschillende keren uitgebarsten. Indonesië ligt in de zogenaamde 'Ring van Vuur', de geologisch meest actieve zone op aarde waar vaker aardbevingen en vulkaanuitbarstingen voorkomen, en telt ongeveer 128 actieve vulkanen.