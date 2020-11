Armenië en Azerbeidzjan hebben onder Russische bemiddeling een akkoord bereikt om de gevechten in Nagorno-Karabach te stoppen. Dat maakten de drie landen bekend.

In een bericht op Facebook kondigde Pasjinian in de nacht van maandag op dinsdag aan dat hij een akkoord had ondertekend 'over het einde van de oorlog in Nagorno-Karabach' met Russisch president Vladimir Poetin en diens Azerbeidzjaanse tegenhanger Ilham Aliyev. De Armeense premier noemt het akkoord 'ongelooflijk pijnlijk voor mij en voor ons volk'. In de komende dagen zal de regeringsleider meer toelichting geven.

Niet lang daarna volgde ook vanuit Rusland en Azerbeidzjan bevestiging over een 'totaal staakt-het-vuren' tussen Armenië en Azerbeidzjan. Volgens Azerbeidzjaans president Aliyev zal een Russisch-Turkse vredesmissie toezien op het einde van de gevechten, waarbij Rusland gedurende vijf jaar 1.960 soldaten zou inzetten met een mogelijke verlenging met nog eens vijf jaar. Over het aantal Turkse soldaten liet hij zich niet uit. Eerder had Moskou al bevestigd dat het vredestroepen naar Nagorno-Karabach zou sturen.

'We geloven dat de bereikte akkoorden de nodige voorwaarden zullen creëren voor een duurzame en volwaardige regeling van de crisis rond Nagorno-Karabach', zei Poetin voorts in een verklaring. Volgens hem zijn Armenië en Azerbeidzjan al begonnen met het uitwisselen van gevangen en lichamen.

'Armenië capituleert'

De Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev noemt het akkoord over het einde van de gevechten in Nagorno-Karabach een 'capitulatie' van Armenië. 'We hebben hem (de Armeense premier Nikol Pasjinian, nvdr.) gedwongen om het document te ondertekenen, wat neerkomt op een capitulatie', zei het staatshoofd op de televisie. 'Ik had gezegd dat we hen (de Armeniërs, nvdr.) van onze grond zouden wegjagen als honden en we hebben het gedaan.'

Een menigte van woedende manifestanten is in de nacht van maandag op dinsdag het parlement in de Armeense hoofdstad Jerevan binnengedrongen. Ze zijn ontevreden over het akkoord dat hun premier Nikol Pasjinian bereikte met Rusland en Azerbeidzjan.

Duizenden mensen verzamelden voor het parlement en enkele honderden van hen drongen het gebouw binnen. Ze sloegen ramen in en vernielden kantoren. Ze maakten Pasjinian uit voor verrader. De politie kwam in eerste instantie niet tussenbeide.

Belangrijke stad veroverd

Het akkoord komt er nadat het Azerbeidzjaanse leger afgelopen weekend onder meer de strategisch belangrijke stad Shushi in Nagorno-Karabach had veroverd. Daarnaast stond Bakoe op het punt om de hoofdstad van de regio, Stepanakert, in handen te nemen, zo bevestigden de leiders van de omstreden regio. Ook Aliyev liet eerder weten dat Azerbeidzjan dicht bij de overwinning stond.

Nagorno-Karabach is een bergachtig gebied met een overwegend Armeense bevolking dat zich in de jaren 90 afscheidde van Azerbeidzjan na een oorlog die 30.000 levens eiste en honderdduizenden mensen dakloos maakte. De onafhankelijkheid van de regio, economisch en militair gesteund door Armenië, is niet erkend door de internationale gemeenschap.

Sinds 27 september laaiden de gevechten opnieuw op. Azerbeidzjan kon daarbij rekenen op de steun van Turkije, Armenië op die van Rusland. De voorbije weken draaiden verschillende pogingen om tot een staakt-het-vuren te komen op niets uit.

