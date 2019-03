opinie

'Agnès Varda legde in haar films een sociale of maatschappelijke dimensie die ze boven het gemiddelde trok'

Ludo Bekkers Kunst- en fotografierecensent

De Franse filmmaakster Agnès Varda is in Parijs aan borstkanker overleden. Ze werd negentig. 'Als we van de vaak misbruikte term "grande dame" kunnen spreken, is zij het wel geweest', schrijft Ludo Bekkers.

Agnès Varda © AFP