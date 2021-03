De Franse Agnès Callamard wordt de komende vier jaar secretaris-generaal van Amnesty International. Dat heeft de mensenrechtenorganisatie maandag bekendgemaakt.

Mensenrechtenexperte Callamard heeft een verleden als speciaal VN-rapporteur op het gebied van buitengerechtelijke executies. Ze leidde onder meer het onderzoek naar de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanboel.

Callamard volgt de Nederlandse interim-secretaris-generaal Julie Verhaar op.

'Waar regeringen en bedrijven proberen mensen het zwijgen op te leggen omdat ze zich uitspreken tegen degenen die hun rechten schenden, die de waarheid proberen te verbergen en mensenrechtennormen proberen te ondermijnen of verwerpen, zijn de rigoureuze onderzoeken en duidelijke campagnes van Amnesty International belangrijker dan ooit', zegt Callamard in een persbericht.

Amnesty heeft kantoren in meer dan 70 landen en omschrijft zichzelf als de grootste niet-gouvernementele mensenrechtenorganisatie in de wereld.

