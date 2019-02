Afrikaanse Unie wil in oktober verkiezingen in Libië

De Algemene Vergadering vraagt aan Commissievoorzitter Moussa Faki om het voortouw te nemen in de organisatie van een een internationale conferentie over de verzoening in Libië, in juli 2019 in Addis Abeba. Die moet plaatsvinden 'onder de auspiciën van de Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties', zegt de AU in een verklaring waarin de beslissingen worden opgesomd van de top die zondag en maandag in de Ethiopische hoofdstad werd gehouden.

Ze vraagt de commissie ook om 'alle nodige maatregelen' te treffen, met de VN en de Libische regering, 'voor de organisatie van presidentiële en parlementsverkiezingen in oktober 2019'.

De Egyptische president Abdelfattah al-Sissi, die zondag het roterende voorzitterschap van de Afrikaanse Unie (AU) in naam van zijn land overnam van Rwanda, pleitte voor 'Afrikaanse oplossingen voor Afrikaanse problemen'.

Sinds de val van dictator Moe'ammar Khadaffi in 2011 is Libië in een chaos terechtgekomen, met tal van gewapende groepen en rivaliserende politieke krachten. Het land heeft enerzijds een internationaal erkende nationale eenheidsregering in de hoofdstad Tripoli, en anderzijds een regering gesteund door het zelfverklaarde Libische nationale leger van opperbevelhebber Khalifa Haftar.