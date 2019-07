'De VS hebben enorme offers gebracht, in een land waar het reservoir van verzetsstrijders eindeloos bleek', schrijft Jonathan Holslag (VUB). 'Maar de westerse aanwezigheid zal in die historie niet meer dan een kort interludium blijken.'

'Een tactische terugtrekking', zo beschreef een Afghaanse generaal wat er onlangs is gebeurd in Paktika, een provincie op de grens met Pakistan. Nog geen dag nadat de Afghaanse regeringstroepen zich hadden teruggetrokken, stonden talibanstrijders in Sjaran, de belangrijkste stad van de provincie. De val van Paktika geeft treffend weer welk lot Afghanistan beschoren is. Goed vijf jaar geleden trokken de Amerikanen zich uit de provincie terug. In hun plaats kwam het Afghaanse leger. Nu is het Afghaanse leger weg en nemen de taliban de plaats in. Een nederlaag in drie stappen.

...