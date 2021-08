De Afghaanse ex-president Ashraf Ghani heeft woensdag verklaard dat hij de onderhandelingen steunt tussen de taliban, die de macht grepen in Kaboel, en gewezen Afghaanse verantwoordelijkheden.

Ghani voegde eraan toe dat hij over een terugkeer naar Afghanistan aan het praten is. Ghani vluchtte afgelopen weekend naar de Verenigde Arabische Emiraten.

'Ik steun het inititiatief van de regering om te onderhandelen met (ex-vicepresident) Abdullah Abdullah en oud-president Hamid Karzai. Ik hoop dat het een succes wordt', zei hij in een videoboodschap op Facebook.

Ghani voegde eraan toe dat hij over een terugkeer naar Afghanistan aan het praten is. Ghani vluchtte afgelopen weekend naar de Verenigde Arabische Emiraten.'Ik steun het inititiatief van de regering om te onderhandelen met (ex-vicepresident) Abdullah Abdullah en oud-president Hamid Karzai. Ik hoop dat het een succes wordt', zei hij in een videoboodschap op Facebook.