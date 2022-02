Advocaat Stormy Daniels schuldig aan verduistering 300.000 dollar van zijn cliënte

Een jury in Manhattan heeft vrijdag Michael Avenatti, de vroegere advocaat van ex-pornoster Stormy Daniels, schuldig bevonden aan de verduistering van 300.000 dollar van zijn cliënte. Avenatti werd beroemd door Daniels te vertegenwoordigen in haar zaak tegen ex-president Donald Trump. Dit is de tweede veroordeling in evenveel jaar voor de in ongenade gevallen advocaat.

Sketch kruisverhoor Stormy Daniels door Michael Avenatti © Reuters