De Nicaraguaanse oppositieleidster Cristiana Chamorro is maandag veroordeeld tot acht jaar cel nadat ze eerder al schuldig werd bevonden aan de misdaden die haar werden aangewreven door de regering van president Daniel Ortega.

Dat heeft een ngo die ijvert voor de verdediging van de mensenrechten gemeld.

Volgens het Nicaraguaanse Centrum voor de Mensenrechten (Cenidh) zal de 68-jarige Chamorro onder huisarrest blijven, een regime waaraan ze sinds haar arrestatie in juni is onderworpen.

Chamorro was volgens peilingen de favoriete oppositiekandidate bij de presidentsverkiezingen van eind vorig jaar, maar ze werd gearresteerd en onder huisarrest geplaatst waardoor ze niet kon deelnemen. De 67-jarige Chamorro is de dochter van ex-presidente Violeta Chamorro. Ze werd net als de zes andere belangrijke tegenkandidaten van Ortega en verschillende zakenlieden, studenten en journalisten opgepakt in de aanloop naar de verkiezingen van 7 november 2021. Allen werden ze beschuldigd van zaken als witwassen, het ondermijnen van de nationale soevereiniteit en steun aan internationale sancties tegen Nicaragua.

