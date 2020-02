Aboriginals beschikken in Australië over een speciale status en kunnen conform de grondwet nooit gelden als 'vreemdelingen', of ze nu in Australië geboren zijn of niet.

De rechters van het Hooggerechtshof moesten zich uitspreken over het lot van twee aboriginals die niet in Australië waren geboren en die uitwijzing boven het hoofd hing als gevolg van een criminele veroordeling. Een van de twee werd geboren in Papoea-Nieuw-Guinea, de andere in Nieuw-Zeeland. Geen van beide is een Australisch staatsburger. Toch kunnen ze volgens het hof niet worden uitgewezen. De Australische wetgeving voorziet in de mogelijkheid om iemand te deporteren of het visum van een persoon in te trekken na een gerechtelijke veroordeling en/of een celstraf. Maar, redeneerden de rechters, alletwee de mannen hebben een Australische ouder en identificeren zich als aboriginal. Ze kunnen daardoor niet worden aangemerkt als 'vreemdeling' en bijgevolg voldoen ze niet aan de voorwaarden voor deportatie. De twee mannen, die als kind naar Australië verhuisden, zagen hun visum in 2018 ingetrokken na een veroordeling voor afzonderlijke en niet aan elkaar gelinkte zware misdaden. Eén van de twee kwam in september 2018 na een maand alweer vrij, terwijl de andere al meer dan 500 dagen in Brisbane in immigratiedetentie zit.