Reddingswerkers hebben donderdagochtend nog twee lichamen teruggevonden in een meer in het noorden van Myanmar, waar tientallen jademijnwerkers verdwenen na een aardverschuiving woensdag.

Reddingswerkers hebben donderdagochtend nog twee lichamen teruggevonden in een meer in het noorden van Myanmar, waar tientallen jademijnwerkers verdwenen na een aardverschuiving woensdag. Dat heeft een reddingswerker verteld aan het Franse persagentschap AFP. Woensdag werd al een eerste slachtoffer teruggevonden.Het meer bevindt zich onder een ingestorte heuvel in Hpakant, nabij de Chinese grens. Door het gewicht van de aarde en de neergevallen stenen nam de druk toe en werd de bodem van de heuvel meegesleurd in het meer, legde een reddingswerker uit aan AFP. De reddingswerkers die het meer en het puin doorzoeken, verklaarden eerder dat minstens 70 mensen verdwenen waren, maar dat aantal is nog niet bevestigd. 'Als de lichamen vandaag niet boven komen drijven, zullen ze de komende dagen verschijnen, dat is de natuur', zei reddingswerker Ko Nyi aan AFP. Volgens een plaatselijke activist zijn honderden arbeiders tijdens het regenseizoen teruggekeerd naar Hpakant om in de openluchtmijnen naar delfstoffen te zoeken, ondanks het verbod dat de junta uitvaardigde tot maart 2022. Het verarmde Myanmar is een van 's werelds grootste leveranciers van de groene edelstenen, die vooral in China populair zijn. De meeste jade komt uit de regio van het ongeval, in het noorden van het land. De industrie is nauwelijks gereguleerd. De arbeiders zwoegen onder soms levensbedreigende omstandigheden. In 2015 kwamen 116 mensen om bij een gelijkaardig ongeval. Vorig jaar stierven meer dan 170 mijnwerkers bij een modderstroom.