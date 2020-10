Aardbeving Izmir: hulpverleners redden ruim honderd mensen uit puin

Reddingswerkers hebben ruim honderd overlevenden uit het puin gehaald in de stad Izmir in het westen van Turkije, die zwaar is getroffen door de aardbeving met magnitude 6,6 van vrijdag.

Slachtoffers in Izmir wachten op nieuws over hun geliefden. © getty