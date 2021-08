Bij de zware aardbeving die zaterdag Haïti heeft getroffen, zijn zeker 724 mensen omgekomen, zo heeft de civiele bescherming zondag meegedeeld.

Haïti werd zaterdagmorgen om 8.29 uur lokale tijd (14.29 uur Belgische tijd) opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 7,2, meldde het Amerikaans geofysisch instituut USGS. Het epicentrum van de aardbeving bevond zich op 10 kilometer diepte, 12 kilometer ten noordoosten van de stad Saint-Lous du Sud.

De zware aardbeving was over heel Haïti te voelen, en vanuit de steden Jérémie en Les Cayes kwamen meteen meldingen van materiële schade. Als de magnitude van 7,2 bevestigd wordt, is de aardbeving krachtiger dan de zware aardbeving van januari 2010 (met magnitude 7,0) die het Caraïbische eiland en zowat drie miljoen mensen trof. Naar schatting waren er toen 100.000 tot 160.000 doden.

Even na de aardschok werd ook het tsunami-alarm geactiveerd, maar dat werd in de tussentijd alweer opgeheven.

Naarmate de uren vorderden kwamen berichten over toenemende aantallen slachtoffers en ook vermisten binnen.

De grootste stad, Port-au-Prince, zou deze keer niet of toch veel minder getroffen zijn.

Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN heeft premier Ariel Henry een noodtoestand uitgeroepen die een maand van kracht zal zijn.

