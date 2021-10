De 25-jarige die is opgepakt na de dodelijke aanval op de Britse volksvertegenwoordiger David Amess, heeft volgens Britse media deelgenomen aan een preventieprogramma tegen extremisme. Zoals onder andere de BBC zondag bericht, was de 25-jarige al enkele jaren geleden verwezen naar het preventieproject "Prevent". Hij stond niet onder observatie van de binnenlandse geheime dienst MI5.

De Brit van Somalische afkomst was eerst aangehouden op verdenking van moord, maar dat is intussen veranderd naar een terreurverdenking. Eerste elementen van het onderzoek wezen volgens de politie op "een mogelijke motivatie in verband met islamistisch extremisme". De politie gaat ervan uit dat de dader alleen handelde.

De 69-jarige Amess werd vrijdag rond de middag verscheidene keren gestoken tijdens een burgerraadpleging in een kerk in zijn kiesdistrict in het graafschap Essex. De aanval gebeurde in de Belfairs Methodist Church in Leigh-on-Sea.

Amess was parlementslid sinds 1983 en was getrouwd. Hij laat ook vijf kinderen na. De zaak doet denken aan de moord op Labour-parlementslid Jo Cox in 2016. Cox werd aangevallen door een rechts-extremist op een burgerbijeenkomst in haar kiesdistrict en overleed aan haar verwondingen. De moord vond plaats kort voor het referendum over de brexit.

