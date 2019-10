Er zijn in de Verenigde Staten intussen al 42.700 rechtszaken aangespannen tegen de onkruidverdelger Roundup, die kanker zou veroorzaken. Dat heeft het Duitse chemieconcern Bayer woensdag gemeld bij de publicatie van zijn derdekwartaalresultaten.

In juli was er nog sprake van 'maar' 18.400 rechtszaken. Maar Bayer had al laten weten zich aan een forse toename te verwachten. Amerikaanse advocaten lanceerden heel wat advertenties om klanten te lokken nadat in mei was gebleken dat Bayer bemiddelingsgesprekken was opgestart. In augustus werd door ingewijden gemeld dat het bedrijf bereid zou zijn de kwestie te schikken voor 8 miljard dollar, maar dat werd later ontkend.

Bayer kreeg Roundup in handen via de overname van het Amerikaanse Monsanto. Het Duitse concern werd in eerdere rechtszaken rond Roundup al veroordeeld tot het betalen van tientallen miljoenen dollars aan schadevergoedingen. Tot dusver heeft het bedrijf altijd volgehouden dat het middel veilig is voor gebruik en tekende het beroep aan tegen de veroordelingen.

In het derde kwartaal boekte het concern een omzet van 9,83 miljard euro, ruim 6 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De ebitda (winst voor belastingen, intresten, afschrijvingen en waardeverminderingen) ging 7,5 procent hoger tot 2,3 miljard euro. De nettowinst kwam uit op zowat een miljard euro. Dat is bijna twee derde minder dan een jaar eerder, maar toen boekte Bayer een uitzonderlijke winst na de verkoop van een aantal onderdelen. Die moest het van de concurrentieautoriteiten van de hand doen om Monsanto te mogen overnemen.