Het dodental als gevolg van het coronavirus in Shanghai, dat nog steeds in lockdown is, is zondag gestegen tot 87. In hoofdstad Peking groeit de ongerustheid en is opgeroepen tot 'onmiddellijke actie' na een golf van positieve coronagevallen.

China, dat wordt geconfronteerd met de ergste corona-uitbraak in twee jaar, heeft sinds begin april bijna alle 25 miljoen mensen in Shanghai, het epicentrum van de besmettingen, quasi opgesloten. Ondanks die strikte lockdown werden zondag opnieuw 22.000 nieuwe besmettingen geregistreerd in Shanghai.

Het bestuur van de metropool maakte zondag bekend dat 39 mensen aan covid overleden waren. Daarmee komt het totale aantal op minstens 87 sinds het begin van de maatregelen.

Het land, waar het virus voor het eerst werd vastgesteld, is er het voorbije anderhalve jaar in geslaagd de coronabesmettingen en -overlijdens goed onder controle te houden dankzij ingrijpende maatregelen. Maar de besmettelijkere omikronvariant van het virus trof de inwoners in onder meer Shanghai zwaar. In hoofdstad Peking zijn zondag ook 22 nieuwe gevallen gemeld en wordt er gewaarschuwd dat er dringend actie nodig is om de verspreiding in te perken. 'De situatie is ernstig, de hele stad moet in actie komen', aldus een gezondheidsambtenaar.

