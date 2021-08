Het aantal migranten dat in Italië toekomt, is in de afgelopen twaalf maanden verdubbeld, zegt het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Tussen 1 augustus 2020 en 31 juli 2021 zijn in totaal 49.280 mensen aan land gekomen via de Italiaanse kust.

De Italiaanse regering meldt een stijging van 128 procent op jaarbasis in het aantal migranten die per boot in het land aankomen, zo blijkt uit cijfers van het ministerie. In totaal werden 147 mensensmokkelaars gearresteerd, een stijging met 25 procent.

Slechts 4 239 mensen werden op de Middellandse Zee opgepikt door reddingsboten van ngo's en naar Italië gebracht. De overgrote meerderheid van de nieuwkomers - 40.727 personen - waren mensen die Italië zelfstandig bereikten in wat de autoriteiten 'autonome' aankomsten noemen.

Volgens de statistieken vertrok het merendeel van de migranten uit Libië (22.343) of Tunesië (17.677). Volgens de informatie die de migranten zelf bij aankomst verstrekten, waren de Tunesiërs het meest vertegenwoordigd (14.153 in totaal), gevolgd door de Bengalezen (6.027) en burgers van Ivoorkust (3.312).

In vergelijking met de periode 2014-2017 komen er wel nog altijd een pak minder bootmigranten toe. Zo ging het bijvoorbeeld in de periode van 1 augustus 2016 tot 31 juli 2017 nog om 182.877 personen.

