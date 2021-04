'Aanslag op Wit-Russische leider Loekasjenko verijdeld'

Volgens de Russische geheime dienst FSB is een aanslag op president Aleksandr Loekasjenko in Wit-Rusland voorkomen. Samen met de autoriteiten in het naburige Wit-Rusland zijn in Moskou twee mannen gearresteerd, zo maakte de FSB zaterdagavond in Moskou bekend. Een van hen zou ook het Amerikaanse staatsburgerschap bezitten.

President Aleksandr Loekasjenko van Wit-Rusland.