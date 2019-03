Aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland: 40 dodelijke slachtoffers

.

Dertig dodelijke slachtoffers zouden gevallen zijn bij de schietpartij in de Masjid Al Noor-moskee en tien anderen in een moskee in de buitenwijk Linwood. Ardern noemde de aanval 'een buitengewone en ongekende daad van geweld'. 'Het is duidelijk dat dit alleen omschreven kan worden als een terreuraanslag.'

Er zijn vier verdachten opgepakt, maar die stonden niet op de terreurlijst van de veiligheidsdiensten, aldus de premier nog. Nieuw-Zeeland is aangevallen omdat het 'diversiteit vertegenwoordigt'. Het is een plaats van 'diversiteit, vriendelijkheid, medeleven, een thuis voor iedereen die die waarden deelt... Deze waarden zullen en mogen niet door elkaar geschud worden door deze aanval, dat verzeker ik jullie', aldus Ardern nog.

Ze richtte zich ook tot de daders: 'Jullie kunnen ons wel gekozen hebben maar wij verwerpen en veroordelen jullie'. Nieuw-Zeeland heeft zijn waarschuwingsniveau verhoogd.

Vier verdachten

De politie van Nieuw-Zeeland heeft vier verdachten gearresteerd. Dat zegt het hoofd van de politie, Mike Bush, vrijdag. Het zou gaan om drie mannen en één vrouw. Hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie heeft ook 'verschillende' bommen gevonden, die bevestigd waren aan voertuigen.

De Australische premier Scott Morrison liet ondertussen weten dat één van de opgepakte verdachten een in Australië geboren burger is, en een 'extreemrechtse, gewelddadige terrorist'.

De aanslag zou gericht geweest zijn tegen twee verschillende moskeeën in Christchurch, een stad van 350.000 inwoners op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland.

Vanwege de onduidelijke situatie waren alle overheidsgebouwen in de stad een tijd lang gesloten. Scholen, het stadhuis, de stedelijke bibliotheek en musea bleven dicht.

De politie van Nieuw-Zeeland waarschuwt voor erg verontrustende beelden van de schietpartijen in twee moskeeën in Christchurch, die online zijn geplaatst. 'We verzoeken dringend om de link niet te delen. We werken eraan om alle beeldmateriaal te laten verwijderen', aldus de politie in een verklaring.

Op Twitter circuleren een video en een brief die zogenaamd van de verdachte in hechtenis zouden zijn, maar de authenciteit ervan is nog niet vastgesteld.