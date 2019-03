Aanslag in twee moskees in Nieuw-Zeeland: verschillende dodelijke slachtoffers

De politie zegt dat er één verdachte is gearresteerd. Maar het is onduidelijk of het om de dader gaat en of die medeplichtigen had.

De aanslag zou gericht geweest zijn tegen twee verschillende moskeeën in Christchurch, een stad van 350.000 inwoners op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland. Ooggetuigen zeggen dat de dader een blanke man was, die een helm en een kogelvrije vest droeg. Nieuw-Zeelandse media zeggen dat bij de schietpartijen zeker negen personen om het leven gekomen zijn, maar dat is nog niet bevestigd.

Bush sprak in een videoboodschap, die via sociale media verspreid werd, van een 'zeer ernstige en tragische reeks gebeurtenissen'. Ook riep hij de bevolking op om thuis te blijven. 'We hebben één persoon opgepakt', zei hij over de arrestatie. 'Maar we zijn niet zeker over er nog andere personen waren.'

#WATCH This is the latest statement on the Christchurch shooting by Police Commissioner Mike Bush. pic.twitter.com/uj80GNjFBA — Checkpoint (@CheckpointRNZ) March 15, 2019

Vanwege de onduidelijke situatie zijn alle overheidsgebouwen in de stad gesloten. Scholen, het stadhuis, de stedelijke bibliotheek en musea zijn dicht. Burgemeester Lianne Dalziel riep de 350.000 inwoners op de binnenstad te mijden. 'We zijn allemaal geschokt. Ik had nooit gedacht dat zoiets hier zou kunnen gebeuren', zei ze.

Op Twitter circuleren een video en een brief die zogenaamd van de verdachte in hechtenis zouden zijn, maar de authenciteit ervan is nog niet vastgesteld.

Reactie premier

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft de schietpartijen in twee moskeeën in de stad Christchurch scherp veroordeeld. Bij het geweld vielen verschillende doden.

In een korte toespraak sprak de sociaaldemocratische politica vrijdag van een van de 'donkerste dagen' uit de geschiedenis van haar land. 'Veel van diegenen die rechtstreeks getroffen waren door deze schietpartij zijn mogelijk migranten in Nieuw-Zeeland, ze kunnen zelfs vluchtelingen geweest zijn hier. Ze hebben ervoor gekozen om van Nieuw-Zeeland hun thuis maken, en dit is hun thuis.' 'Zij zijn ons', zei Ardern. 'De persoon die dit geweld heeft gepleegd is dat niet. Zij hebben geen plaats in Nieuw-Zeeland. Er is geen plaats in Nieuw-Zeeland voor zo'n daden van extreem en ongezien geweld, want dat is wat deze daad is.'