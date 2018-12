Aanslag Egypte: drie Vietnamese toeristen en hun Egyptische gids omgekomen

Aan boord van de bus waren veertien Vietnamese toeristen en twee Egyptenaren.

'Een zelfgemaakt explosief is tot ontploffing gekomen toen een bus met aan boord 14 Vietnamese toeristen passeerde', aldus het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken in een persbericht.

Het ministerie zegt dat de bom iets na 18 uur plaatselijke tijd ontplofte naast een drukke weg in de buurt van de pyrimades van Gizeh. De veiligheidsdiensten hebben de omgeving van de aanslag afgesloten.

Inwoners maakten op sociale media gewag van een luide explosie. Beelden ter plaatse toonden dat aan één kant van de bus alle ramen kapot zijn. Ook zit één kant vol krassen en donkere stofsporen.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelde de aanslag als een 'laffe terroristische daad'. Aanvallen op toeristen en terroristische aanslagen blijven vakantieland Egypte plagen. De reissector heeft daar ernstig onder te lijden. De toeristenaantallen daalden sterk na de Arabische Lente in 2011, al herstelden ze sindsdien licht. Vooral op het Sinaï-schiereiland zijn er regelmatig incidenten. Maar ook in hoofdstad Caïro of in andere delen van het land komen aanslagen voor.

Thomas Cook en TUI doen voorlopig geen excursies meer naar Caïro

Thomas Cook en TUI lassen excursies naar de Egyptische hoofdstad Caïro voor toeristen die verblijven op andere plaatsen in het land, voorlopig af. Dat melden ze vrijdagavond. Beide touroperators hebben geen Belgische klanten die in Caïro verblijven.

Egypte is een populaire toeristenbestemming. De Belgische klanten van TUI en Thomas Cook, de grootste reisorganisators in ons land, zitten niet in de hoofdstad. TUI vliegt niet naar Caïro, maar organiseert wel excursies naar daar vanuit de badplaatsen. Die zijn tot nader order geschrapt. 'Doorgaans kiezen onze klanten niet voor die excursies. Ze komen voor de zon en de zee', zegt Tui-woordvoerder Piet Demeyere.

Ook Thomas Cook had zaterdag zo'n excursie naar Caïro gepland, en ook die staat voorlopig 'on hold'. 'We wachten tot we verdere details hebben', zegt een woordvoerster van het bedrijf.