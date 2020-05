Vrijdag zijn 97 mensen om het leven gekomen toen een lijnvliegtuig na een technisch probleem neerstortte in een woonwijk van Karachi, in het zuiden van Pakistan, zo blijkt uit een nieuwe balans die de autoriteiten zaterdag bekendgemaakt hebben.

Twee mensen overleefden de crash. De Airbus A320 van de Pakistaanse luchtvaartmaatschappij PIA had een honderdtal mensen aan boord.

Reddingsdiensten en burgers zochten in de nacht van vrijdag op zaterdag nog naar overlevenden. 'Er waren 91 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord van vlucht PK8303, die om 14u37 (11u37 Belgische tijd) het contact verloor met de luchtverkeersleiding', aldus PIA-woordvoerder Abdullah Hafeez.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Ahmed Shah zou de piloot te kennen gegeven hebben dat hij 'een motor verloren' was en zou hij een noodoproep uitgestuurd hebben.

