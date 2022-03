De Oekraïner Boris Romantstsjenko (96), die tijdens de Tweede Wereldoorlog vier concentratiekampen overleefde, is 18 maart omgekomen tijdens Russische beschietingen van zijn Oekraïense woonplaats Charkov. Dat meldt stichting Buchenwald Memorial op basis van informatie van zijn zoon en kleindochter.

Romantstsjenko werd in 1926 geboren in een plaatsje vlakbij Soemi en moest in 1942 op zestienjarige leeftijd als dwangarbeider in Dortmund aan de slag.

Na een mislukte ontsnappingspoging belandde hij in het beruchte concentratiekamp Buchenwald. Hij verbleef ook in de kampen van Peenemünde, waar hij gedwongen werd om V2-raketten te bouwen, in Mittelbau-Dora en Bergen-Belsen.

In 2012 keerde Romantstsjenko terug naar Buchenwald voor een herdenking. Daar pleitte hij voor een 'nieuwe wereld waar vrede en vrijheid overheersen'.

De stichting beschrijft hem als een goede vriend, zegt dat Romantstsjenko zich inzette om anderen voor te lichten over de verschrikkingen van het nazitijdperk en vicepresident was van het internationale comité Buchenwald-Dora.

Boris Romantschenko survived the concentration camps #Buchenwald, #Peenemünde, #Dora and #BergenBelsen. Now he has been killed by a bullet that hit his house in #Charkiv, #Ukraine. He was 96 years old. We are stunned. pic.twitter.com/ZZIK2OdbAu — Stift. Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora (@Buchenwald_Dora) March 21, 2022

