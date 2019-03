70 jaar NAVO: de alliantie wordt oud, maar is ze ook versleten?

Het blijft straks in Washington bij een bescheiden feestje, waarop de staats- en regeringsleiders van de lidstaten niet zijn geïnviteerd. De NAVO wil duidelijk niet dat er weer verwijten over en weer vliegen tussen Donald Trump en enkele Europese chefs, zoals dat vorig jaar bij een bijeenkomst in Brussel nog het geval was. Secretaris-generaal Jens Stoltenberg vindt dat de NAVO het meest succesvolle bondgenootschap is in de geschiedenis, maar het is recent in de alliantie ook niet allemaal koek en ei.

...