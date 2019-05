In Caracas zijn minstens 69 mensen gewond geraakt bij schermutselingen tussen de ordediensten en demonstranten die interim-president Juan Guaido steunen.

Twee personen werden geraakt door kogels. Dat hebben de plaatselijke gezondheidsdiensten gemeld. Volgens diverse media zou ook een derde persoon door kogels zijn geraakt.

Eerder was op diverse beelden te zien hoe militaire pantserwagens dinsdag in de Venezolaanse hoofdstad inreden op demonstranten die zelf die pantserwagens hadden aangevallen. De betogers gooiden ook met stenen naar de soldaten, die daarop onder andere traangas inzetten.

Oppositieleider en zelfverklaard interim-president Guaido had de bevolking dinsdag opgeroepen om de eindstrijd in te zetten tegen president Maduro.

'Putschistische schermutseling' neergeslagen, zegt president Maduro

De 'putschistische schermutseling' van soldaten die zich achter oppositieleider Juan Guaido hadden geschaard, is voorbij. De verantwoordelijken zullen strafrechtelijk vervolgd worden. Dat heeft de Venezolaanse president Nicolás Maduro verklaard tijdens een radio- en televisietoespraak van bijna een uur.

Het was de eerste keer dat Maduro te horen was sinds zelfverklaard interim-president Guaido dinsdagochtend had opgeroepen tot de 'laatste fase om het land te bevrijden'.

In zijn toespraak feliciteerde Maduro het leger omdat het 'de kleine groep die geweld wilde verspreiden via deze putschistische schermutseling' onder controle heeft gekregen. De president noemt de gebeurtenissen een poging tot staatsgreep. 'Dit zal niet ongestraft blijven. Ik heb drie procureurs aangeduid die alle betrokkenen aan het ondervragen zijn', aldus Maduro. Hij werd tijdens de toespraak geflankeerd door onder anderen de minister van Defensie, generaal Vladimir Padrino. Nog volgens de president raakten vijf soldaten en drie politieagenten gewond tijdens schermutselingen met betogers die Guaido steunen.

Maduro ontkende tot slot dat hij Venezuela zou willen ontvluchten richting Cuba, zoals de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo had verklaard.

Guaido roept in videoboodschap op om manifestaties voort te zetten

De Venezolaanse interim-president Juan Guaido heeft opgeroepen om de manifestaties tegen president Nicolas Maduro voort te zetten. Hij deed dat in een videoboodschap.

'Ik roep de de gewapende troepen op om 'operatie vrijheid' voort te zetten. Morgen, de 1e mei, gaan we voort (...) In heel Venezuela zullen we op straat komen', zei Guaido in een videoboodschap die werd uitgezonden op sociale netwerken.

In Caracas vielen dinsdag minstens 69 gewonden bij schermutselingen tussen de ordediensten en demonstranten die Juan Guaido steunen. Maduro op zijn beurt zei woensdag dat de 'putschistische schermutseling' van soldaten die zich achter oppositieleider Guaido hadden geschaard, voorbij is.

Rusland overtuigde Maduro er volgens Pompeo van om in Venezuela te blijven

Rusland heeft de Venezolaanse president Nicolas Maduro ervan overtuigd in zijn land te blijven. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo dinsdag gezegd. Of de Verenigde Staten kunnen beloven dat de Venezolaanse leider het land veilig zou kunnen verlaten, wilde hij niet gezegd hebben.

'Het was lang geleden dat iemand Maduro nog had gezien. Hij had een vliegtuig klaar staan op de tarmac en zou deze ochtend vertrekken, zo hebben we begrepen. De Russen hebben aangegeven dat hij moest blijven', aldus Pompeo aan CNN.

Pompeo gaf voorts toe dat de VS de voorbije weken van 'hoge leiders' binnen de Venezolaanse regering had gehoord dat ze zouden deserteren indien het tot een opstand kwam. Deze figuren zijn tot hiertoe loyaal gebleven aan Maduro, zei Pompeo zonder verder uit te weiden. Er werd Pompeo ook meermaals de vraag gesteld of de VS Maduro's veiligheid zouden verzekeren indien die naar Cuba zou vliegen, maar de Amerikaanse minister ging niet op die vraag in. Hij wilde enkel kwijt dat de Venezolaanse president zich bewust was van de 'verwachtingen' van Washington.

Cuba ontkent dat het troepen heeft in Venezuela

De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez heeft herhaald dat Cuba geen troepen heeft in Venezuela. Hij deed dat na beschuldigingen van die aard van de Amerikaanse president Donald Trump. Die had er ook mee gedreigd om nog meer sancties te treffen tegen Havana indien het zijn troepen uit Venezuela niet terugtrok.

Rodriguez noemde de Amerikaanse nationaal veiligheidsadviseur John Bolton 'een pathologische leugenaar' die Trump 'verkeerd informeert'. 'Er zijn geen Cubaanse troepen in Venezuela, en er zijn al evenmin Cubanen die deelnemen aan militaire of veiligheidsoperaties daar. Enkel medisch personeel voor humanitaire missies', twitterde hij. Trump sneerde eerder via twitter dat 'als de Cubaanse troepen en milities niet onmiddellijk STOPPEN met hun militaire en andere operaties om dood en vernieling toe te brengen aan de Grondwet van Venezuela', aan het eiland 'een volledig (...) embargo' zal worden opgelegd, tegelijk met 'sancties van het hoogste niveau'.