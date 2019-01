60 jaar na de Cubaanse revolutie: 'Blijkbaar aanvaardt Europa dat Cuba een dictatuur is'

Op 1 januari 1959 namen Fidel Castro en zijn guerrillero's de macht over van de Cubaanse dictator Fulgencio Batista. Castro beloofde zijn landgenoten de hemel, maar zes decennia later is Cuba volgens critici één grote openluchtgevangenis. Latijns-Amerika-expert Ernesto Rodriguez Amari sprak met met twee prominente Cubaanse dissidenten. 'Ons land is gestolen.'