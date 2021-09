Een schutter is maandag de Russische staatsuniversiteit in Perm binnengedrongen. Volgens de Russische autoriteiten zijn minstens zes mensen om het leven gekomen. Meer dan twintig anderen raakten gewond, meldt het Russische ministerie van Volksgezondheid.

'24 mensen raakten gewond en worden verzorgd, 19 van hen hebben schotwonden opgelopen', aldus het ministerie van Volksgezondheid in een voorlopige balans omstreeks 10.30 uur.

Het leek het erop dat er acht mensen om het leven waren gekomen, maar de Russische onderzoekscomissie heeft het dodental intussen bijgesteld naar zes dodelijke slachtoffers.

Andere slachtoffers liepen verwondingen op door op hun vlucht van de campus uit ramen van universiteitsgebouwen te springen. Dat is te zien op beelden die op sociale media circuleren.

Schutter

Er gaan ook beelden van de gewapende man rond. Volgens een persbericht van de universiteit drong hij om 11.00 uur plaatselijke tijd (8.00 uur in Brussel) de campus binnen.

De onderzoekscommissie, die belast is met de belangrijkste onderzoeken in Rusland, meldde dat de schutter zelf student aan de universiteit zou zijn. Hij raakte gewond bij zijn aanhouding, omdat hij zich verzette.

'Een van de aanvallers is geneutraliseerd, we verifiëren informatie over mogelijke medeplichtigen', zei Dmitri Machonin, de gouverneur van het deelgebied Perm.

De Russische president Vladimir Poetin 'betuigt zijn diepe medeleven aan degenen die hun familieleden en vrienden verloren als gevolg van deze tragedie', aldus Dmitri Peskov, woordvoerder van het Kremlin.

Wapens

Schietpartijen op scholen en universiteiten komen de laatste jaren steeds vaker voor in Rusland. Op 11 mei opende een negentienjarige nog het vuur in zijn voormalige school in Kazan, in de autonome Russische republiek Tartarstan, met negen overlijdens en 23 gewonden tot gevolg. Dezelfde dag gaf president Poetin de opdracht tot een herziening van de regels omtrent de wapendracht. De schutter in Kazan werd gearresteerd met een vergunning voor een halfautomatisch wapen op zak.

Perm is een stad met ongeveer een miljoen inwoners nabij het Oeralgebergte, op zo'n 1.200 kilometer ten oosten van de Russische hoofdstad Moskou. De staatsuniversiteit in Perm telt meer dan 13.000 studenten.

De aanval komt er daags na het einde van de driedaagse parlementsverkiezingen in Rusland, gewonnen door president Vladimir Poetins partij Verenigd Rusland.

