Toen de eerste astronauten op 21 juli 1969 voet op de maan zetten, waren ze niet alleen helden in de ruimte: ook in de boekskes werden ze geportretteerd als supermannen. Maar dat bleef niet duren.

Het is misschien wel het merkwaardigste beeld op de prachtige tentoonstelling Maan/Moon in het Antwerpse Fotomuseum: Russische officiers kijken naar een hoopje mens, de resten van Vladimir Komarov. Op 24 april 1967 was hij teruggekeerd uit de stratosfeer na een vlucht met de Sojoez, maar hij kon het niet meer navertellen. 'Het is een beeld dat alleen op internet circuleert', zegt curator Maarten Dings. 'Niemand weet wie die foto gemaakt of verspreid heeft.'

...