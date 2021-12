45 journalisten vermoord en 365 nog steeds in de cel in 2021

Sinds 1 januari 2021 zijn er wereldwijd 45 journalisten vermoord en vertoeven 365 anderen nog steeds in de gevangenis, zo heeft de Internationale Journalistenfederatie (IFJ) donderdag bekendgemaakt. Aan de vooravond van de Internationale Dag van de Mensenrechten zegt de organisatie dat beide lijsten het "verergeren van de crisis in de journalistiek" in talrijke regio's ter wereld in de verf zet.

De Nobelprijs voor de Vrede voor deze Dmitri Moeratov en Maria Ressa is volgens het rapport 'het enige positieve' dit jaar. © Belga Image