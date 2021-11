Poolse grenswachten hebben 45 migranten gearresteerd die in de nacht van donderdag op vrijdag vanuit Wit-Rusland de grens probeerden over te steken.

Dat gebeurde tijdens schermutselingen waarbij stenen gegooid werden en zelfs traangas gebruikt werd, zo melden Poolse autoriteiten, die eraan toevoegen dat de migranten hulp kregen van Wit-Russische troepen.

Ongeveer 500 mensen probeerden donderdagnacht de grens over te steken in de buurt van Dubicze Cerkiewne, aldus woordvoerster Anna Michalska van de grenswacht.

'Sommigen gooiden met stenen en iemand spoot ook traangas naar Poolse troepen. Tegelijkertijd gebruikten de Wit-Russische diensten lasers om hen te verblinden', zo zei ze. 'Vijfenveertig mensen werden gearresteerd en kregen het bevel Polen te verlaten', voegde Michalska eraan toe.

Gewonden

'De Wit-Russische kant geeft traangas aan de migranten, het is overduidelijk dat zij dat niet uit hun thuisland hebben meegebracht', benadrukte zij.

Vier Poolse soldaten raakten gewond maar moesten niet in het ziekenhuis te worden opgenomen. In totaal registreerden de grenswachten donderdag 255 pogingen om de grens over te steken. Sinds het begin van het jaar hebben Poolse grenswachten meer dan 34.000 pogingen geregistreerd, waaronder meer dan 6.000 in november, bijna 17.300 in oktober, bijna 7.700 in september en meer dan 3.500 in augustus, toen de crisis begon.

Oekraïne

Er zijn ook toenemende spanningen aan de grens tussen Wit-Rusland en Oekraïne. Oekraïne waarschuwde vrijdag dat migranten die vanuit Wit-Rusland de grens met de EU proberen over te steken, met alle mogelijke middelen, waaronder vuurwapens, zullen worden teruggedrongen.

Oekraïne, dat aan Wit-Rusland en enkele EU-landen grenst, vreest dat migranten die aan de Poolse en Baltische grenzen worden tegengehouden, zullen proberen de EU via Oekraïne te bereiken. 'Als het leven en de gezondheid van grenswachten worden bedreigd, zullen we alle middelen gebruiken die de wet ons ter beschikking stelt, waaronder vuurwapens', zo zei minister van Binnenlandse Zaken Denys Monastyrsky in een toespraak in het parlement.

