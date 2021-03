Bij een explosie van een bomauto voor het gemeentehuis van Corinto in het zuidwesten van Colombia zijn zaterdag 43 mensen gewond geraakt. Dat heeft de regering meegedeeld. Ze legt de verantwoordelijkheid bij dissidenten van de vroegere guerillabeweging Farc.

'Drieënveertig mensen zijn gewond en worden verzorgd in de ziekenhuizen: 17 mensen hebben last van duizeligheid, 20 mensen hebben lichte verwondingen en zes zijn ernstig gewond', deelde minister van Defensie Diego Molano mee. Onder de slachtoffers zouden dertien ambtenaren en twee zwangere vrouwen zijn.

Molano spreekt van een 'dwaze terroristische daad' van een groep dissidenten van de Farc. De dissidenten leggen zich niet neer bij het historische vredesakkoord dat de regering en de linkse guerillabeweging in 2016 sloten na meer dan een halve eeuw gewapend conflict.

