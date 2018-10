40 jaar na Mao kant China zich opnieuw tegen de bourgeoisie: 'Men zoekt een nieuwe bestaansreden'

De kans is groot dat u deze zomer iets opving over een Chinese filmster die spoorloos verdwenen was. Fan Bingbing is in het Westen amper bekend, tenzij onder fans van comics, maar in China maken 62 miljoen volgers op weibo(het Chinese Twitter, nvdr.) haar een van China's meest invloedrijke beroemdheden. Fan was sinds eind juni niet meer in het openbaar leven gespot, en tegen augustus was haar verdwijning wereldnieuws.

