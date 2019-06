De wegen liggen er slecht bij, de jaren 1990 waren verschrikkelijk en Rusland is het slachtoffer van samenzweringen. Ook dit jaar kon de Russische bevolking haar president op de rooster leggen in het tv-programma Directe lijn met Vladimir Poetin. Knack keek naar de 4 uur en 8 minuten durende litanie.

Sinds 2001 spreekt de Russische president eenmaal per jaar met het Russische volk. Directe lijn met Vladimir Poetin is een televisieprogramma waarin de Russische president live vragen beantwoordt van 'gewone Russen'. Ook tussen 2008 en 2012, toen Vladimir Poetin even premier was vanwege het maximale aantal opeenvolgende ambtstermijnen voor presidenten, hield hij die gewoonte aan.

...