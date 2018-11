36 burgers gedood bij luchtaanvallen van coalitie tegen IS

Dat heeft het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten (SOHR) zaterdag gemeld. Het gaat om 17 kinderen, 12 vrouwen en zeven jongemannen. Er werden ook nog zeven anderen gedood, maar het is niet duidelijk of het burgers of militanten zijn.

Volgens de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde waakhond vonden de luchtaanvallen plaats bij zonsopgang, en raakten ze huizen in de buurt van het dorp Hajien aan de grens met Irak. In september begonnen de door de VS gesteunde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) een groot offensief om IS te verdrijven uit de oostelijke provincie Deir ez-Zor.

De dodentol van zaterdag is volgens het SOHR de grootste sinds de start van de operatie. De SDF hebben een grote rol gespeeld in het bestrijden van IS in Syrië, en hebben de meeste bolwerken van de groep in de provincies Raqqa en Deir ez-Zor weer ingenomen.

In Oost- en Zuid-Syrië controleert IS nog steeds gebieden.