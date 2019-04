Op het Portugese eiland Madeira zijn minstens 28 doden en 22 gewonden gevallen bij een ongeluk met een toeristenbus. Dat heeft burgemeester Filipe Sousa van de kuststad Caniço, waar het ongeval gebeurde, gezegd aan het Portugese persagentschap Lusa.

De dodelijke slachtoffers - 17 vrouwen en 11 mannen - zouden Duitsers zijn. Volgens lokale media verloor de chauffeur rond 18.30 uur lokale tijd (19.30 uur Belgische tijd) de controle over de bus in een bocht, waarna het voertuig van de weg raakte en op een heuvelflank tegen een gebouw terechtkwam.

Aan boord zaten 57 mensen: het zou voornamelijk om Duitse toeristen gaan. De chauffeur en de reisgids zouden de crash overleefd hebben. Samen met andere gewonden werden ze overgebracht naar het ziekenhuis van Funchal, de hoofdstad van Madeira niet ver ten westen van Caniço.

De president van Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, reist woensdagavond af naar Funchal. Van daaruit zal hij de situatie opvolgen. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dinsdagavond dat er 'mogelijk' Duitsers onder de slachtoffers zijn. 'Medewekers van de Duitse ambassade in Lissabon staan met de plaatselijke autoriteiten in contact', zegt een woordvoerster aan het Duitse persagentschap DPA.

De FOD Buitenlandse Zaken in Brussel heeft momenteel geen informatie over eventuele Belgische betrokkenen. De ambassade in Lissabon volgt de ontwikkelingen op, zo is vernomen van adjunct-woordvoerder Karl Lagatie.