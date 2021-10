In de Australische miljoenenstad Melbourne (Victoria) komt in de nacht van donderdag op vrijdag (lokale tijd) een einde aan de voorlopig langste lockdown ter wereld. Sinds het begin van de coronapandemie hebben in Melbourne zes verschillende lockdowns plaatsgevonden, die in totaal 262 dagen hebben geduurd.

Ondanks de lange lockdown in Melbourne, tekent de staat Victoria nog altijd een recordaantal coronabesmettingen op. Dat er toch versoepelingen worden ingevoerd, komt doordat nu 70 procent van de bevolking gevaccineerd is tegen het coronavirus. Volgens eerste minister Scott Morrison heeft in de regio van Melbourne exact 70,51 procent van de inwoners boven de zestien jaar twee inentingen gekregen.

De huidige lockdown was op 5 augustus ingegaan. De heropening, vanaf middernacht, zal geleidelijk gebeuren. In eerste instantie worden buiten bijeenkomsten met maximaal vijftien personen toegelaten. De inwoners mogen voortaan ook tien bezoekers thuis ontvangen. Tijdens de lockdown was er geen bezoek toegelaten. Voorts wordt ook het nachtelijk uitgaansverbod opgeheven en kunnen restaurants, winkels en kappers een beperkt aantal mensen binnenlaten.

De regels zullen verder versoepeld worden zodra tachtig procent van de bevolking volledig gevaccineerd is. Vermoedelijk zal dat binnen enkele weken het geval zijn.

In de deelstaat New South Wales, met de grootstad Sydney, werd tien dagen geleden al een einde gemaakt aan de lockdown. Daar is een vaccinatiegraad van 80 procent bereikt.

Door de strenge lockdowns is Australië minder zwaar door de pandemie getroffen dan vele andere landen. Er werden Down Under ongeveer 150.000 besmettingen en 1.500 sterfgevallen geteld. Het is evenwel niet gelukt om de verspreiding van de deltavariant van het virus volledig in te dammen, waardoor Australië de nulgevallenstrategie heeft laten varen.

Over een paar maanden begint de Australian Open, de eerste grand slam van het tennisseizoen, in Melbourne. Dat betekent dat er dan duizenden mensen overvliegen naar Australië en kan mogelijk voor een nieuwe besmettingsgolf leiden. De Australische minister van Immigratie Alex Hawke bevestigde eerder deze week nog dat iedere deelnemer aan het toernooi verplicht gevaccineerd moet zijn.

