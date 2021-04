Réda Kriket is in Parijs tot een gevangenisstraf van 24 jaar veroordeeld. Hij stond terecht voor het beramen van een jihadistische aanslag in 2016 in Frankrijk in de aanloop naar het Europees kampioenschap voetbal. De aanslag werd verijdeld met de inbeslagname van een arsenaal aan oorlogswapens in maart 2016 in een appartement in de regio Parijs.

Kriket moet minstens twee derde van zijn straf uitzitten. Het speciale hof van assisen gaf geen motivatie bij zijn beslissing. Na zeven uur beraadslagen veroordeelden de vijf magistraten ook de twee medebeschuldigden van Réda Kriket tot 24 jaar cel. Anis Bahri was in Rotterdam opgepakt, Abderrahmane Ameuroud in Schaarbeek. Het parket had voor de drie levenslang gevorderd.

2 dagen na aanslagen Brussel

Op 24 maart 2016, twee dagen na de aanslagen in Brussel en Zaventem, nam de Franse politie in een appartement in Argenteuil (een voorstad van Parijs) een wapensarsenaal 'van ongeziene omvang' in beslag: dertien wapens, waaronder vijf aanvalsgeweren, een grote hoeveelheid munitie, explosieven en duizenden metalen kogeltjes. Réda Kriket huurde het appartement sinds acht maanden onder een valse naam.

De drie beschuldigden hielden tot op het einde vol dat ze niet van plan waren een terreuraanslag te plegen, maar volgens de aanklacht werd hun DNA in het appartement in Argenteuil gevonden, onder meer op wapens.

Nog vier andere mannen stonden terecht voor het verlenen van logistieke steun. Twee van hen werden vrijgesproken, de twee anderen kregen respectievelijk acht en twaalf jaar cel.

Drugs

Een deel van de Franse pers (onder meer krant Le Monde) was niet onder de indruk van het proces, waarbij de precieze link met het EK 2016 nooit duidelijk gemaakt werd. Kriket, de hoofdbeschuldigde, stond vooral bekend als drugsmisdadiger, iemand die drugshandelaars overviel en hun opbrengsten verdonkeremaande (de drugshandelaars legden zelden tot nooit klacht neer). Het element terrorisme kwam vooral van Anis Bahri en Abderrahmane Ameuroud, die wel een jihadistisch verleden hadden.

