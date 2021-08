Bij gewelddadige confrontaties tussen veehouders en landbouwers in Tsjaad zijn zeker 22 doden gevallen.

Dat hebben de lokale autoriteiten zondag bekendgemaakt.

Het conflict heeft te maken met een landgeschil tussen twee gemeenschappen met aan de ene kant de sedentaire Boulala-boeren en aan de andere kant rondtrekkende Arabische veehouders. Het dodelijke conflict heeft zich afgespeeld in het dorp Zohana, gelegen op zo'n 200 kilometer ten oosten van de hoofdstad N'Djamena.

Dergelijke bloedige conflicten tussen boeren en (semi)-nomaden komen in het zuidoosten van het land vaker voor. In februari berichtte persagentschap AFP over 35 doden nadat eerst boeren zich aangevallen voelden en vergeldingsacties uitvoerden.

En nadat in november vorig jaar 22 mensen omkwamen in een conflict, volgden schermutselingen waarbij in de loop van twee maanden nog eens 50 mensen het leven lieten.

'Zorgwekkende proporties'

AFP citeerde na de dodelijke incidenten in februari van dit jaar politiek wetenschapper Evariste Ngarlem Tolde, die stelde dat de schermutselingen in de afgelopen jaren 'zorgwekkende proporties' hebben aangenomen.

Droogte van de Sahel en gebrek aan land, de massale aanwezigheid van wapens en tot op zekere hoogte zelfs religie (de nomaden zijn moslims, de boeren vaker christenen of animisten - maar bijvoorbeeld de Boulala-boeren zijn moslims) spelen een rol.

Doorgaans ligt beschadiging van landbouwgewassen door het vee aan de basis van het conflict. Boeren, die niet vergoed worden als vee hun oogst opeet, vinden dat de veehouders hun dieren moedwillig op de velden sturen, en zoeken vergelding.

'Plaatselijke autoriteiten', aldus Tolde, 'zijn flagrant vooringenomen aangezien ze zelf vee houden, wat niet helpt om een vrienschappelijke oplossing te vinden'.

